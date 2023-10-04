منتخب مصر للصم يخسر من اليابان في نصف نهائي كأس العالم

خسر منتخب مصر لكرة القدم للصم أمام نظيره الياباني بنتيجة 4- 1 في نصف نهائي بطولة كأس العالم التي تقام بماليزيا.

كان الوقت الأصلى انتهى بالتعادل 1-1، ليتم اللجوء إلى الوقت الاضافى لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية والذى أسفر عن تأهل اليابان بعد تسجيله ثلاثة اهداف .

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: حمادة فاروق ومحمد الهامى ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبدالحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبدالسلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبدالله محمد وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبدالرحمن عبدالله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبدالستار.