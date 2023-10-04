ضبط عصابة "ابن شفيقة" لسرقة المواطنين بالإكراه فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي متخصص فى السرقة بالإكراه، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الجرائم واتجارهم بالمواد المخدرة وجرى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية،قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدد من البلاغات لقسم شرطة المنزلة بقيام مجهولين بسرقة دراجات نارية وتوك توك، عن طريق التهديد بالسلاح على الطرق العامة بنطاق المدينة.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزله بقيادة الرائد عبد الرحمن مصطفي، رئيس المباحث، والنقيب أحمد حسام معاون المباحث، والنقيب علاء ثروت رئيس وحدة التنفيذ، بإشراف العقيد هيثم منصور، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والمقدم أحمد الشارود، وكيل الفرع، وجرى تحديد المتورطين في ارتكاب تلك الوقائع.

وتبين أن المتحري عنهم لهم معلومات جنائيه، وجرى إعداد مأمورية وضبطهم، وتبين أن الأول يدعي "إبراهيم. ال"،29 عامًا، وشهرته "ابن شفيقة"، و"عبد الرحمن. ع "،27 عامًا، وشهرته "عبودة"، وتفتيشهم ضبط بحوزتهم عدد 2 طربة حشيش، لفافة من البانجو المخدر، وبندقيتين خرطوش،و كمية من الطلقات، هاتفين محمول، مبلغ مالي.

كما عثر بحوزة المتهمين على دراجتين ناريتين و2 توك توك من حصيلة السرقات.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بالإكراه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.