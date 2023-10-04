ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط عصابة "ابن شفيقة" لسرقة المواطنين بالإكراه فى الدقهلية

مديرية امن الدقهلية
مديرية امن الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي متخصص فى السرقة بالإكراه، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الجرائم واتجارهم بالمواد المخدرة وجرى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية،قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود  عدد من البلاغات لقسم شرطة المنزلة بقيام مجهولين بسرقة دراجات نارية وتوك توك، عن طريق التهديد بالسلاح على الطرق العامة  بنطاق المدينة.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزله بقيادة الرائد عبد الرحمن مصطفي، رئيس المباحث، والنقيب أحمد حسام معاون المباحث، والنقيب علاء ثروت رئيس وحدة التنفيذ، بإشراف العقيد هيثم منصور، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والمقدم أحمد الشارود، وكيل الفرع،  وجرى تحديد المتورطين في ارتكاب تلك الوقائع.

وتبين أن المتحري عنهم  لهم معلومات جنائيه، وجرى إعداد مأمورية وضبطهم، وتبين أن الأول يدعي "إبراهيم. ال"،29 عامًا، وشهرته "ابن شفيقة"، و"عبد الرحمن. ع "،27 عامًا، وشهرته "عبودة"، وتفتيشهم ضبط بحوزتهم عدد 2 طربة حشيش، لفافة من البانجو المخدر، وبندقيتين خرطوش،و كمية من الطلقات، هاتفين محمول، مبلغ مالي.

كما عثر بحوزة المتهمين على دراجتين ناريتين و2 توك توك من حصيلة السرقات.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بالإكراه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ads
عصابة ابن شفيقة الدقهلية المنزلة مباحث قسم شرطة المنزلة النيابة العامة تشكيل عصابي
ads