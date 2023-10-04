رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورجال القوات السلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "باسم أبرشية القاهرة المارونية، وباسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر. نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة العظيمة التي صنعتها القوات المسلحة، وسطرت كفاحها وبطولاتها وتضحيات أبنائها في سجلات التاريخ المشرفة. نهنئكم فخامة الرئيس، ونهنئ رجال القوات المسلحة البواسل درع مصر وسيفها وخير أبنائها. وندعو الله العلي أن يحفظكم، ويحفظ وطننا مصر وشعبها وجيشها. تحيا مصر".