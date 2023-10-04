حبس موظف حاول قتل صاحب شركة لسرقته بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم بحبس موظف بالشروع في قتل صاحب شركة لسرقته، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه، وتقرير طبي وافي، وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعه، كما أمرت بتحريات المباحث.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدير وشريك بشركة للملابس - كائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله، تنامى لسمعه أصوات استغاثة من داخل المخزن، وباستبيانه الأمر تبين تواجد (والده "مدير وشريك بذات الشركة") مغشياً عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

وبالإنتقال وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجده بمخزن الشركة وبرفقته (موظف بذات الشركة) قام الأخير بالتعدى عليه بالخنق محاولاً قتله وسرقة المفاتيح الخاصة بخزينة الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته المفاتيح المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.