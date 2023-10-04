"التضامن" و"الصحة" يبحثان تظلمات المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بجنوب سيناء

عقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لجلسة التظلمات لإثبات الاعاقة للحصول على كارت الخدمات (الإعاقة البصرية) بمركز التدريب والتأهيل وذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة أنور محمود مدير التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، وعضوية كل من صالح نصر مدير التأهيل والدكتورة مها النمورى مدير المجلس الطبي بالمديرية والدكتور هيثم الشنهاب عضو اللجنة الطبية والدكتورة ايمان فراج اخصائى جراحة العيون ومصطفى امين مدير ادارى القومسيون الطبى ومحمد عبد الحافظ مسئول الشبكة، وقد تناول الاجتماع بحث جميع التظلمات المقدمة من المواطنين ومراجعة أسباب التظلم وكيفية قبولها مع تحديد جلسة لإعادة الكشف على المواطنين ومعرفة مدى تأهيلهم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة .

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث تظلمات المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وتحت اشراف الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.