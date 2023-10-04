تحقيقات موسعة في مقتل سيدة على يد زوجها طعنًا بسلاح أبيض بحدائق القبة

تباشر جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الأربعاء، التحقيق في مقتل سيدة علي يد زوجها طعناً بسلاح ابيض بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما، وأمرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب والوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض "مطواة".

وبعمل التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها، وتم القبض عليها وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.