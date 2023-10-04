الذهب في مصر يتجه عكس البورصة العالمية ويرتفع 10 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 4 - 10 - 2023، رغم استمرار الهبوط في سعر الذهب العالمي.

يأتي هذا الارتفاع في ظل محاولة السعر للدخول في تصحيح إيجابي بعد فترة طويلة من الهبوط التدريجي.

وافتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2150 جنيها للجرام قبل أن ترتفع وتسجل 2155 جنيها للجرام لتتداول عند هذا السعر - وقت كتابة التقرير- بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17240 جنيها، ويأتي هذا بعد ارتفاع أسعار الذهب يوم أمس بمقدار 17 جنيها للجرام حيث أغلقت جلسة الأمس عند المستوى 2157 جنيها للجرام بعد أن افتتحت الجلسة عند 2140 جنيها للجرام.

وأوضح تقرير جولد بيليون، أن الارتفاع الحالي في السوق المحلي يأتي بعد سلسلة من الهبوط في أسعار الذهب الأمر الذي شجع الأسواق على التوقف عن الهبوط الدخول في حركة تصحيح إيجابية نحو الأعلى، وذلك على الرغم من استمرار التراجع في سعر الذهب في السوق العالمي، على الرغم من هذا التعافي في الأسعار ولكن يبقى الطلب على الذهب خلال هذه الفترة متوسط في ظل ضعف للسيولة النقدية واستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

أيضاً يظل الترقب في الأسواق المحلية هو السائد حالياً بعد تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي، وبالتالي تأجيل قرار تعويم سعر الصرف، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع الانتخابات الرئاسية والتي زادت من التوقعات لدى الأسواق على استقرار الأوضاع الحالية حتى نهاية العام مع صدور نتيجة الانتخابات.