حصاد أول أسبوع للمدارس.. قرارات لوزير التعليم لفرض الانضباط.. ولا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة

انطلق الفصل الدراسي الأول للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، في 30 سبتمبر الماضي، والمقرر انتهائه في يوم 25 يناير 2024 على أن تبدأ الامتحانات لصفوف النقل بالمدارس يوم 9 يناير 2024، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، مستمرة لمدة أسبوعين فقط.

إجراءات الصيانة مع بداية العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من القرارات استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، منها إجراءات للاطمئنان على جاهزية المدارس، وتنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ولإتمام إجراءات الصيانة، وجه وزير التعليم بقيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسؤولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك لضمان التنفيذ المستمر للصيانات البسيطة واستدامتها.

قرارات وزير التعليم

وبشأن تسجيل الغياب، أكد وزير التربية والتعليم ضرورة تسجيل غياب الطلاب بالنسبة للثانوية العامة، على أن تقوم المدارس أيضًا بتنظيم مسابقات دراسية تجذب طلاب المرحلة الثانوية للحضور إلى المدرسة، ومن أبرز إجراءات وزير التعليم للتخفيف عن أولياء الأمور ومساعدة الطلاب في العام الدراسي الجديد 2023 -2024 ما يلي:

- إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة على مناهج المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية، لتقديم شرح مبسط وشيق وأكثر تفصيلا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، وإتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة لإتاحتها لكافة الطلاب، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها وتحميلها من الموقع.

- وضع نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة بحيث تكون شاملة للمناهج بصورة تجذب الطلاب، بالإضافة إلى إعداد نماذج استرشادية لكافة الصفوف الدراسية طبقًا لمواصفات نماذج الامتحانات.

- تفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات.

- تعظيم دور وتفعيل المنصات والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية، ودمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية من خلال تعزيز تقنية «الواقع المعزز».

الثانوية العامة 2024

كما أكد الدكتور رضا حجازي، على أنه لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة 2024، وتجرى الامتحانات كالعام الماضى تماما، مع الأخذ في الاعتبار النظر في الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي، وذلك من أجل ضمان حقوق الطلاب، وعدم تغيير قواعد ومواصفات الامتحانات مثل الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتابع، أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تطوير المرحلة الثانوية ليعلم أولياء الأمور بما يحدث وعدم مفاجأة الطلاب بأي قرارات قد تسبب لهم ضغوطا عصبية عليهم وعلى أسرهم.

الشهادة الإعدادية 2024

ومن أبرز قرارات التربية والتعليم بشأن الشهادة الإعدادية 2023 -2024، تطبيق نظام البوكليت، وفقًا لاختيار وظروف كل مديرية تعليمية، والهدف الأساسي هو ضبط عملية الامتحانات ومنع الغش، ويتم ذلك بالتنسيق مع المحافظين، وإعلان مديري المديريات عن النظام الذي سيتم تطبيقه في الامتحانات منذ بداية الأسبوع الأول للعام الدراسي، لكي يستعد الطالب مبكرًا للامتحانات.

الكتب الدراسية

وبشأن الكتب الدراسية، أكد وزير التربية والتعليم، أنه تم توريد نسبة ٩٣% من الكتب للمديريات التعليمية، وجار استكمال النسبة المتبقية، مشيرا إلى أنه تم تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.

كذلك القرارات الآتية: «توفير مواد تعليمية وتدريبية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، توفير تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية، يظهر من خلالها تقرير يوضح مواضع الضعف والقوة عند الطالب، وتمت إتاحتها على موقع الوزارة، وإتاحة بنوك أسئلة إلكترونية على موقع الوزارة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، لإثراء تدريب الطالب على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم».

تطوير التعليم والجودة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة، قائمة على ضمان الجودة، مشيرا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، والعمل على انتظام العملية التعليمية، لتحقيق عام دراسي منضبط.

ووجه الوزير بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس، وضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.