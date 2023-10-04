لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. رئيس جامعة بورسعيد يزور "ستراثكلايد" بالمملكة المتحدة

زار الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، جامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة ضمن فعاليات المشروع البحثي "الرياح البحرية المصرية المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر" للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وبدأت الزيارة بورشة عمل لمتابعة إنجازات المشروع، بالإضافة إلى اجتماع لدراسة سبل تعزيز التعاون بين جامعة بورسعيد وجامعة ستراثكلايد في مجالات الهندسة وإدارة الأعمال.

كما تضمنت الزيارة جولة داخل مباني وتجهيزات جامعة ستراثكلايد وزيارة خاصة إلى مختبر كلفن للهيدروديناميكا، وجرى الاتفاق على عدد من المشروعات البحثية المشتركة وخطط التعاون المستقبلية.