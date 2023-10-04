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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى الأبطال.. هالاند يقود كتيبة السيتى المتوقعه أمام لايبزيج

هالاند
هالاند
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يحل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره لايبزيج الألمانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ريد بول ارينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".
ويسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى لمواصلة سلسلة انتصاراته فى طريقه للحفاظ والدفاع عن لقبه، بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة اهداف لهدف. 
وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى كالتالى: 
حراسة المرمي: إيديرسون مورايس.
خط الدفاع: والكر ، مانويل أكانجي ، روبن دياس ، ناثان أكي.
خط الوسط: جوليان ألفاريز ، فيل فودين ، كوفاسيتش ، دوكو ، ماتيوس نونيز.
خط الهجوم: إرلينج هالاند.
ويعتلي مانشستر سيتى صدارة المجموعة السابعه بثلاث نقاط، بفارق الأهداف فقط عن لايبزيج صاحب الوصافة.

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لايبزيج مانشستر سيتى الشامبيونز ليج التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى
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