"كاش" للتمويل متناهى الصغر تعلن خططها التوسعية وأهدافها الاستراتيجية

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، أحد البنوك الاستثمارية الأسرع نموًا، الخطط التوسعية والأهداف الاستراتيجية لشركة كاش للتمويل متناهى الصغر ("كاش" أو "الشركة")، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون.

تعتزم كاش تقديم حلول مبتكرة تلبى متطلبات جميع العملاء فى المناطق الأكثر احتياجاً، لخلق تأثير اجتماعى واقتصادى عن طريق توفير فرص عمل للشباب تزيد عن 3,000 فرصة عمل بطرق مباشرة و 60,000 فرصة عمل بطرق غير مباشرة من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً والناشطة اقتصاديا وذلك خلال العام الأول من تفعيل خططها التوسعية، مع التركيز على الحلول التكنولوجية والرقمية لتقديم خدمات مميزة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بالإضافة لتنمية ورفع كفاءة فريق العمل بالشركة.

تخطط الشركة لتعزيز شبكة فروعها بشتى أنحاء الجمهورية وتدشين العديد من الفروع المتنقلة، لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص فى المناطق النائية، حيث تعتزم بلتون تعظيم القاعدة الرأسمالية المالية للشركة ليصل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة كاش للتمويل متناهى الصغر إلى 500 مليون جنيه مصرى.

وأفاد مرقس نبيل، الرئيس التنفيذى لشركة كاش للتمويل متناهى الصغر: "إننا نتطلع إلى إثراء السوق من خلال إعتماد خطط تشغيلية طموحة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للعملاء فى ظل معدلات النمو المتوقعه مستقبلاً وارتفاع الطلب على التمويل، وفقاً لخططنا الاستراتيجية ودراسات الجدوى للسوق، نستهدف أن يرتفع عدد فروع الشركه إلى 50 فرع بنهاية 2023، ليصل إلى 150 فرع بحلول الربع الأخير من 2024، لإتاحة حلول تمويلية لأكثر من 100,000 عميل خلال الفترة القادمة بالتوسع فى شتى أنحاء الجمهورية وبالأخص فى المناطق الأكثر احتياجاً فى الصعيد والدلتا والوادى الجديد والبحر الأحمر. والجدير بالذكر، أن الشركة قامت بافتتاح 5 فروع جديدة خلال الأيام الماضية بعد إتمام استحواذ بلتون على الشركة والحصول على موافقات الهيئة".

كما تعتزم الشركة التقدم للحصول على رخصة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، التى ستتيح للعملاء الحصول على تمويلات بقيمة تصل الى 5 مليون جنية مصرى للمشروع الواحد، مما سينعكس على حجم محفظة الشركة ونموها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، لتعزيز الشمول المالى وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

كما تعكف الشركة على إتمام الخطط الاستثمارية والتشغيلية لعقد شراكة مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة التى تهدف للتمكين الإقتصادى للمرأة عن طريق توفير فرص عمل وتأهيلهم وتقديم الدعم الفنى والمالى لهم، تمهيداً لبدء التنفيذ وإطلاق المشروع.