متحدث "التنمية الحضرية": القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بالعشوائيات

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، إن القيادة السياسية أولت ملف العشوائيات اهتماما كبيرا جدا حتى وصلنا إلى تصدير بعض المناطق المطورة المنتجات إلى الخارج، متابعا: أن صندوق التنمية الحضارية انشئ بعد سقوط صخرة الدويقة ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2014 تم إنفاق حوالي 652 مليون جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أنه منذ عام 2014 أو تحديدا 2016 بعد افتتاح الأسمرات إلى الآن تعدى الإنفاق مبلغ 40 مليار جنيه، موضحا: أن أسلوب العمل بشكل كامل تغير عما سبق وتم وضع خريطة عمل وآليات للإنفاق وصرف التعويضات للمتضررين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق قام بعمل دراسات عديدة جدا لكشف سبب عدم نجاح فكرة ملف تطوير المناطق غير الآمنة تحديدا في الوقت السابق، لافتا إلى أن ملف تطوير العشوائيات يعد ملف كبير جدا نظرا لانقسامه إلى المناطق غير الآمنة وغير المخططة وعمل عشوائيات جديدة من قبل بعض الأفراد وبالتالي توجيه القيادة السياسية كان بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة حرصا على عدم تكرار المشكلة في مناطق جديدة.