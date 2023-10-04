الصين تستعد لإحضار عينات من الجانب البعيد للقمر وتدعو للتعاون العالمي

أفاد المسئولون الصينيون بأن مهمة الصين الفضائية لاستعادة أول عينات تم جمعها من الجانب البعيد للقمر مجدولة وفقًا للجدول الزمني للعام القادم، مع تصاعد جهود بكين الطموحة لإرسال رواد الفضاء إلى القمر في هذا العقد وبناء محطة بحثية دولية على القمر.

وذكرت الإدارة الوطنية للفضاء في الصين (CNSA) في بيان أن التحضيرات للمهمة القادمة المعروفة باسم "تشانغي-6" تسير بسلاسة، مشيرة إلى أن القمر الصناعي المرافق للمهمة سيتم نشره في النصف الأول من العام المقبل.

وفي هذا الأسبوع، نظرت CNSA أيضًا إلى مهمتها المخططة لعام 2028 والمعروفة باسم "تشانغي-8"، حيث دعا المسئولون الصينيون يوم الاثنين إلى زيادة التعاون العالمي للبعثة القمرية غير المأهولة خلال المؤتمر الدولي للفضاء الذي أُقيم في باكو، أذربيجان.

ووفقًا لوثيقة مرافقة نُشرت على موقع CNSA، ستسترحب البعثة الصينية في عام 2028 بمشاريع مشتركة "على مستوى البعثة" مع دول أخرى ومنظمات دولية، مما يعني أن الصين وشركاؤها الدوليين يمكن أن يعملوا معًا على إطلاق وتشغيل المركبات الفضائية وإجراء "تفاعلات" بين المركبات الفضائية واستكشاف سطح القمر بشكل مشترك.

وأشارت الوثيقة أيضًا إلى أن المركبة الفضائية ستوفر مساحة لحمولات علمية أجنبية تصل إلى 200 كيلوغرام (440 جنيهًا)، مما يمكن الشركاء الأجانب من إجراء أبحاث قمرية من خلال "ركوب" المهمة.

وتوقع الصين أن تنتج كل من المهمتين القادمتين، ومهمة "تشانغي-7" المعروفة باسمها المقررة لعام 2026، بيانات قيمة تجاه بناء محطة بحثية دولية دائمة على القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2040، وهو جزء من دعوة بكين الأوسع لتحقيق القوة الفضائية الكبرى.

تشمل هذه الجهود أن تصبح الصين أول دولة ترسل مسبارًا إلى الجانب البعيد من القمر في عام 2019، واكتمال بناء محطتها الفضائية التي تدور حول الأرض بتسمية تيانغونغ العام الماضي، والإعلان عن خطط لتصبح ثاني دولة تهبط ببعثة مأهولة على سطح القمر بحلول عام 2030.

وتوسيع علاقات بكين الدولية من خلال التعاون في مجال الفضاء جزء من هذه الخطة، على الرغم من أن عددًا صغيرًا فقط من الدول يُشارك في المحطة البحثية القمرية المخططة حتى الآن، وتشمل روسيا وفنزويلا وجنوب أفريقيا، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية.

تجري العديد من الدول حاليًا تعزيز برامجها الفضائية وطموحاتها القمرية مع تركيز متزايد على الفوائد العلمية المحتملة والمكانة الوطنية والوصول إلى الموارد واستكشاف الفضاء العميق الإضافي التي يمكن أن تحملها البعثات الناجحة إلى القمر

وفي الشهر الماضي، قامت الهند بهبوط مسبار "تشاندرايان-3" على سطح القمر، لتصبح بذلك الدولة الرابعة فقط التي تحقق هذا الإنجاز، ووصل هبوطها إلى قرب القطب الجنوبي للقمر أكثر من أي مركبة أخرى في التاريخ.

وفي نفس الأسبوع، انتهت أولى البعثات القمرية الروسية منذ عقود بفشل، حيث اصطدمت مركبة لونا-25 بسطح القمر.

وقد زادت الولايات المتحدة أيضًا من برنامجها القمري، حيث أطلقت أول رحلة اختبارية في عام 2022 ضمن برنامج أرتيميس الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 2025 وبناء معسكر قاعدة علمية هناك، ويهدف ناسا أيضًا إلى استهداف القطب الجنوبي للقمر.

ومثل الصين، قامت الولايات المتحدة أيضًا بجمع شركاء دوليين، حيث وقع أكثر من عشرين دولة على ميثاق أرتيميس للمعاهدات الدولية لـ "استكشاف الفضاء العميق بطريقة سلمية". ولا تُعتبر الصين من بين الموقعين الحاليين.

مهمات القمر القادمة للصين

مهمة تشانغي-6 في العام المقبل ستعمق فهمنا للجانب البعيد للقمر، من خلال جمع عينات بعد 10 مهمات سابقة إلى الجانب القريب الذي يواجه الأرض، حسبما ذكرت CNSA في بيان الجمعة الماضي.

ستمكن هذه العينات العلماء من تقدم دراساتهم حول الجانب البعيد، وتحليل تركيبة العينات لتوسيع المعرفة حول القمر، وفقًا لمسؤول في تشانغي-6.

ومن المقرر أن تهبط المركبة الفضائية في حوض جنوب القطب الفعلي للقمر البعيد وتجمع هناك عينات من الغبار والصخور، حسبما نقل عنه المسؤول والذي أشار إلى أن حوض القطب الجنوبي للقمر هو تضاريس هامة من الفائدة العلمية العالية.

إن الجانب البعيد للقمر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض مغطى بالحفر، لكنه على عكس الجانب القريب، لا يهيمن عليه البحيرات القمرية الكبيرة أو آثار الحمم البركانية القديمة - وهو الأمر الذي يثير استغراب العلماء.

وستحمل المركبة الفضائية تشانغي-6 أيضًا حمولات وأقمارًا صناعية من أربع شركاء دوليين وفقًا لـ CNSA، بما في ذلك جهاز صُنع في فرنسا لاكتشاف غاز الرادون، وجهاز كشف عن الأيونات السالبة من وكالة الفضاء الأوروبية، وزاوية الليزر الإيطالية لمعايرة أنظمة الرادار، وكوبسات باكستان، وهو قمر صناعي صغير بشكل مربع، حسبما قالت الوكالة على موقعها الإلكتروني.

ومن المتوقع أن تليها مهمة تشانغي-7 في عام 2026، التي تهدف إلى البحث عن موارد قمرية على القطب الجنوبي للقمر، وتشانغي-8 بعد عامين من ذلك، والتي يمكن أن تبحث في كيفية استخدام المواد القمرية، وفقًا لمسؤولين.

قامت الصين بإطلاق خمس مسابر آلية منذ عام 2007، وقامت بآخر مهمة في ديسمبر 2020 باسم تشانغي-5، حيث هبطت على سطح القمر وعادت بعينات من الصخور والتربة القمرية.