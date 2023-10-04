بصور الرئيس وأعلام مصر.. طوابير تفويضات السيسي في دمياط

تراص الآلاف من أهالي محافظة دمياط صباح اليوم الأربعاء، أمام مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا وهو الشهر العقاري الرئيسي في المحافظة وأمام الشهر العقاري في مدينة دمياط الجديده، لإبرام التفويضات واستخراجها لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وحمل الأهالي صور الرئيس السيسي وأعلام مصر أثناء الوقوف في الطوابير أمام مكاتب الشهر العقارى لعمل التوكيلات والتفويضات للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابه دورة جديدة رئيسا للجمهورية وسط الأغاني الوطنية.

ومن جانبه، قال أحمد عوض امين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط: إننا توجهنا إلى مكاتب الشهر العقاري بأعداد كبيرة من أجل توقيع التفويضات تأييداً للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأضاف وليد غالي ،امين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط أن الرئيس السيسي، رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطقت في عهده.

وأوضح "غالي"، أن الرئيس السيسي، يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك؛ وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي، تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين؛ والتصدي لها بكل حزم وقوة؛ وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

ومن جانبها، قالت نهلة عبد العزيز أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن أمانة كفر البطيخ: ”إن هناك حشود من الأهالي منذ الصباح الباكر اليوم الأربعاء من أجل تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لدورة جديدة حيث تواجد الشباب والأهالي رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط الأغاني الوطنية وهتافات تأييد الرئيس".