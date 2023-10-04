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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق شقة سكنية بشارع ناصر الثورة في العمرانية دون إصابات.. صور

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب شقة سكنية بالطابق السادس بعد الأرضي بالعقار رقم 10 شارع السلام من شارع ناصر الثورة بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بعد الأرضي بالعقار رقم 10 شارع السلام من شارع ناصر الثورة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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