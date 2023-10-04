إخماد حريق شقة سكنية بشارع ناصر الثورة في العمرانية دون إصابات.. صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب شقة سكنية بالطابق السادس بعد الأرضي بالعقار رقم 10 شارع السلام من شارع ناصر الثورة بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بعد الأرضي بالعقار رقم 10 شارع السلام من شارع ناصر الثورة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

IMG-20231004-WA0005

IMG-20231004-WA0008

IMG-20231004-WA0007

IMG-20231004-WA0006

IMG-20231004-WA0004

IMG-20231004-WA0001

IMG-20231004-WA0003

IMG-20231004-WA0000