مستوطنون إسرائيليون يقومون بمسيرة استفزازية في «الخليل»

اقتحم مستوطنون مسلحون، أمس الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة بما فيها المسجد الإبراهيمي الشريف.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا البلدة بحماية جنود الاحتلال، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط المسجد الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي حوّلها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".

وجاب المُستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة احتفالا بالأعياد اليهودية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة، ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة.