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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. ندوة تكريم كوستاس فيرس في «الإسكندرية السينمائي»

أثناء تكريم كوستاس
أثناء تكريم كوستاس فيرس في حفل الافتتاح
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ينظم، اليوم الأربعاء، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٩ ندوة لتكريم للفنان اليوناني كوستاس فيرس بفندق رومانس.

يذكر أن ترجع أصول كوستاس فيرس إلى حي شبرا العريق بالقاهرة، وقد درس الإخراج السينمائي باليونان وأخرج للسينما أكثر من 60 فيلما، وقبل أن يعمل كمخرج مستقل عمل كمساعد مخرج لعدد من كبار مخرجي أوروبا ثم أصبح بعدها رائدا ثقافيا فيما عرف بمجموعة تطوير السينما اليونانية الجديدة.

يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

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كوستاس فيرس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ليلى علوي
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