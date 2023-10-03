دوري أبطال أوروبا.. سبورتنج براجا يهزم يونيون برلين في الوقت القاتل

خسر يونيون برلين الألماني، على أرضه، من ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، في الوقت القاتل، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب " آندر آلتن فورستيري"، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية سبورتنج براجا، كل من سيكو نياكاتي في الدقيقة 41 وبروما في الدقيقة 51 وأندري كاسترو في الدقيقة 90، فيما سجل ثنائية برلين الألماني المهاجم شيرالدو بيكر الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 30 و37.

كان يونيون برلين قد خسر في الجولة الأولى أمام ريال مدريد الإسباني، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، الأربعاء الماضي، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

بهذه النتيجة، احتل سبورتنج براجا المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، فيما يقبع يونيون برلين في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي التي تقام حاليا لتحديد الترتيب النهائي للفرق.