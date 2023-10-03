أحمد موسى: أرقام العمليات الإرهابية اللي تعرضت لها مصر في 2014 «مرعبة».. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أخطر ما تم عرضه في مؤتمر حكاية وطن الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري، معقبًا: «اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تحدث عن الوضع الأمني من 2014 حتى الآن، حيث يعد الوضع الأمني الأخطر والأدق في تاريخ مصر المعاصر».

وقال “موسى” خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن العمليات الإرهابية عامي 2013 -2014 بلغت 260 عملية إرهابية وفقا لتصريحات وزير الداخلية، مضيفًا: «260 عملية إرهابية رقم خطير وكبير، الرقم دا ممكن يتعمل في 20 سنة، دا إحنا ربنا بيحبنا رغم كل العمليات دي وقفنا على رجلنا تاني، أكبر دول العالم بتعاني من عملية إرهابية واحدة».

وأضاف أن الإخوان الإرهابية هي من تسببت في العمليات الإرهابية، حيث تضررت العديد من المنشآت ومقدرات الدولة، بجانب وجود موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والشغب في ذلك الوقت.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن التضرر الشديد شمل مقدرات الشرطة، حيث تم تدمير 459 منشاة شرطية، 3141 مركبة شرطية، و11 سجن عمومي.

ولفت إلى أن جهود وزارة الداخلية قامت بضبط 1203 بؤرة إرهابية، و3.6 طن مواد متفجرة، و9800 سلاح ناري، و2700 عبوة ناسفة، و462 ألف ذخيرة متنوعة، و1960 كيان يدعم ويمول أنشطة الإخوان الإرهابية والقيمة السوقية لتلك الكيانات بلغت 9.1 مليار جنيه.

وأشار موسى، إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي لديه أموال تغطي ميزانية دول، ولكن تم استغلالها في العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن مصر دفعت ثمن غالي للتصدي للعمليات الإرهابية، مضيفًا: «تخيل لو الداخلية لم تضبط هذه المكونات، كان حصل إيه في مصر، الأرقام مرعبة».

وأكمل: « رجوع حالة الأمن والاستقرار ثمنه غالي، حيث فقدنا 1194 شهيد و22202 مصاب من رجال الشرطة، قائلا: شافين الأرقام يا مصريين، إحنا دفعنا دم قلبنا والمليارات علشان نرجع الاستقرار تاني، والرئيس أكد أن اللي حصل في 2011 لن يتكرر مرة أخرى».