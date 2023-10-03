وكيل صناعة النواب: سنعمل للارتقاء بالملف وتطوير قطاع الصناعة

تقدم المهندس معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بالشكر لاعضاء لجنة الصناعة وعلي رأسهم رئيس اللجنة النائب محمد السلاب علي تقديرهم لجهوده خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة اللجنة الفترات الماضية، قائلا: شكرا علي حديثكم وتقديركم لما قدمته.

واكد معتز خلال تصريحات له اليوم عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب وفوزه بوكالة اللجنة، ان الجميع داخل اللجنة يعمل علي قلب رجل واحد من اجل تقديم كافة الرؤي والمقترحات للنهوض بالملف الصناعي من اجل خدمة الوطن، مشيرا الي انه سيؤدي دوره للارتقاء بهذا الملف بعد تركه لرئاسة اللجنة والجلوس علي مقعد الوكيل، قائلا: كلنا نعمل معا في اي منصب من اجل مصلحة الوطن.

وشدد المهندس معتز محمود علي اقتناعه الكامل بتولي النائب محمد السلاب رئاسة اللجنة فهو وكيل باللجنة منذ اكثر من خمس سنوات فلديه من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لهذا المنصب، مضيفا ان السلاب شخص طموح وناجح ولديه افكار ورؤي ستساهم في تغيير هذا الملف للافضل

واكد وكيل لجنة الصناعة ان من الامور الجيدة منح الخبرات الاخري فرصة للقيادة، مشددا علي التعاون معا من اجل الارتقاء والنهوض بالصناعة خاصة وان هذا القطاع من اولويات القيادة السياسية، مشيرا الي ان الجميع داخل اللجنة يعمل ويقدم افكار ومقترحات من اجل الارتقاء والنهوض بالصناعة لخدمة الوطن.

يذكر ان المهندس معتز محمود كان قد تولي رئاسة لجنة الصناعة علي مدار ثلاث سنوات متتالية