انتخابات الزمالك| صراع الفكر والمال بين «العتال» و«نصر» على «نائب الرئيس»

يواجه هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق، منافسة شرسة، مع نظيره هاني العتال، على منصب نائب رئيس الزمالك؛ نظرًا للشعبية الكبيرة التي يمتلكها «العتال» بين أعضاء مجلس إدارة النادي.

ويواصل «العتال» تقديم نفسه لأعضاء الجمعية العمومية، بعد إعلان نجاحه في توفير أطقم الملابس الرسمية لقطاعات كرة " اليد، السلة وكرة الطائرة، في إطار توجيه ميزانية الحملة الانتخابية لدعم نادي الزمالك، بجانب مساهمته في حل أزمة إيقاف قيد فريق كرة اليد الأول بالقلعة البيضاء، ويمتلك العتال منبرًا إعلاميًا هامًا بترأس مجلس إدارة قناة etc.

ولم يقف رئيس اتحاد كرة اليد السابق، صامتًا أمام إسهامات العتال، وأعلن التبرع بمبلغ بالرواتب المتأخرة لقطاع السباحة بالنادي منذ 9 أشهر، وأكد هشام نصر، أن المنافسة بينه وبين «العتال» هي منافسة للفكر ضد المال؛ مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون مثمرة للنادي، وتخرج نصر من هندسة القاهرة قسم مدني، وعمل دراسات عليا في إدارة المشروعات الهندسية ويمتلك شركات خاصة في مجال المقاولات.

وينتمي "نصر" لنادي الزمالك في فريق كرة اليد منذ سن الـ12 عامًا، واتجه إلى مجالي التدريب بعد الاعتزال، ولم يستمر كثيرًا ليتجه بعدها إلى المجال الإداري وكانت البداية من تولي منصب مدير الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى أن تولى منصب رئيس جهاز كرة اليد، وتمكن في ذلك الوقت من تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال قطر.

واتجه هشام نصر لعضوية الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى أن أصبح رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عام 2017، وأشرف على تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.