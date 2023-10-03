السفير محمد العرابي: مواقف السيسي في ثورة 30 يونيو لا تنسى

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن العالم كله يعيد تشكيل أوراقه، مضيفا انه لا بد أن نحافظ على استقرار الدولة.

وأضاف العرابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أننا في وسط البحر ونحتاج قبطانا يعبر بنا، واستمرار الاستقرار أمرا مهما في ظل الظروف الحالية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في ثورة ٣٠ يونيو لا يمكن لأحد أن ينساها، وعلينا العمل الدؤوب والقادم يحمل القلق وتجمعات اقتصادية ومعاناة، واستمرار الحروب، ونحن أمام فترة عصيبة.