الأمن يواصل ضبط المتهمين بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن ضبط الأتى:-

مديرية أمن الغربية

ضبط (مهندس كهربائى- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (مالك محل مصوغات ذهبية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات أجنبية ومحلية" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

