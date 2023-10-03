رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر ٢٠٢٣، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار إن انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة هي علامة فارقة في تاريخ البلاد، حيث تمثل رمزًا للصمود والتضحية من الشعب المصري العظيم وتظهر مدى صلابة وبسالة قواته المسلحة، وتعكس مدى قدرته على مجابهة كافة التحديات والمخاطر، وتتويج ذلك بالنصر العظيم.

كما تقدم رئيس جامعة مطروح بخالص التهنئة لجميع منسوبي الجامعة ولجموع الشعب المصري العظيم بتلك المناسبة، مشيرًا إلى أن هذا النصر سيظل خالدًا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث سطر الجيش المصري العظيم ملحمة عسكرية عظيمة أبهرت العالم أجمع، سائلًا المولى عز وجل لشعبنا العظيم دوام التقدم والرقي تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.