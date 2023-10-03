حبس المتهم بالنصب على المواطنين بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام عاطل بالنصب علي المواطنين عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وزعمه إيجاد فرص عمل باحدي دول الخليج حال تواجده بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات اكدتها تحريات الأجهزة الأمنية مفادها قيام عاطل في العقد الرابع من عمره بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي يزعم خلالها قدرته علي توفير فرص عمل باحدي دول الخليج ومقيم بمدينة 6 أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.