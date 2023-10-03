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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أمريكية تسجل رقما قياسيا كأكبر شخص سنا يقفز بالمظلة

أمريكية تدخل موسوعة
أمريكية تدخل موسوعة جينيس كأكبر شخص سنًا يقفز بالمظلة
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لتسجيل دوروثي هوفنر، البالغة من العمر 104 أعوام والتي تنحدر من شيكاغو للحصول على لقب أكبر شخص سنًّا على الإطلاق يقفز بالمظلة بعد نجاحها بقفزة ترادفية من ارتفاع 13500 قدم في شمال إلينوي.

ويظهر الفيديو، قيام "دوروثي" كأكبر شخص على الإطلاق تقوم بالقفز بالمظلة، فيما أكدت دوروثي هوفنر بكل ابتهاج أمام حشد من المشجعين الذين تجمعوا أمامها بعد لحظات من نزولها على الأرض أن "العمر مجرد رقم". ونجحت هوفنر في القفز حيث كانت مربوطة بمدرب معتمد.

وسُجل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر شخص يقفز بالمظلة في مايو-أيار لعام 2022 من قبل السويدية لينيا إنجيغارد لارسون، البالغة 104 أعوام، وحسب التقارير فإن قفزة هوفنر ستدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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