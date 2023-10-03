المجر تشيد بالتعاون مع روسيا في مجال الطاقة وتؤكد استعدادها لمواجهة الشتاء القادم

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 02:16 م

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده التام لمواجهة فصل الشتاء القادم بفضل التعاون الوثيق مع روسيا.

وقال سيارتو ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ إن"المجر مستعدة بشكل جيد لفصل الشتاء من خلال الحفاظ على التعاون المنطقي مع روسيا وضمان إمدادات موثوقة من الطاقة ".

وشدد على أن "إمدادات الطاقة في المجر آمنة بفضل تمكن بودابست من الحفاظ على التعاون على أساس المنطق السليم مع روسيا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد لبلاده أن موسكو ستفي بالتزاماتها التعاقدية التي تعهدت بها، وستقوم بتوريد كميات الغاز الطبيعي المتفق عليها"إلى المجر.