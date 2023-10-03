رفعت شكيب: ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة طمأن قلوب المصريين 

قال النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، طمأن قلوب المصريين، بعد أن استجاب لمطلبهم ولم يخذل دعوتهم له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الشعب المصري يثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد شاهدنا جميعا دعوات ومناشدات المواطنين التي انطلقت من كافة الميادين بمحافظات الجمهورية، لدعوته بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، ومن أجل رفعة ونصرة هذا الوطن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد خلال الفترة المقبلة ضرورة قصوى، للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في كافة ربوع الوطن، والنهوض بمصرنا الغالية.

ودعا النائب رفعت شكيب، جموع الشعب المصري، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للظهور بصورة مشرفة أمام العالم، وتحقيق طموحات وآمال المصريين، ومن أجل غد مشرق للأجيال القادمة.