بالفيديو.. منسق حملة "2 كفاية": المناطق الأكثر فقرا هي الأعلى بمعدلات الإنجاب

قال أحمد يونس، منسق عام برنامج "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مصر تشهد زيادة سكانية كل عام بمعدل دولة صغيرة، حيث نزيد بمعدل 2.25 إلى 2.5 مليون نسمة سنويًا وربع مليون نسمة سنويًا، وهو ما يعمل على تآكل جهود التنمية التي تقوم بها الدولة.

وأضاف "يونس"، في حواره لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أنه كلما زادت معدلات النمو السكاني تتآكل معدلات التنمية، موضحًا أن الزيادة السكانية التي تحدث بشكل سنوي تحتاج لتوفير دعم نقدي وتمويني وفرص عمل للشباب والأجيال القادمة، ودعم أيضًا في التعليم والصحة بشكل كبير لا يمكن استيعابه بسبب الزيادة السكانية كل عام.

وتابع أن مشروع 2 كفاية كان بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2017، ولضبط النمو السكاني، وتمت دراسة المجتمع حيث وجد أن المناطق الأكثر فقرًا الأعلي معدلات إنجاب، بحسب الإحصائيات، مثل محافظة البحيرة بالوجه البحري و9 محافظات بداية من محافظة الجيزة حتى أسوان، وأسيوط وسوهاج من أعلى المعدلات وجه قبلي.

وأردف، مدير برنامج "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن معدل الإنجاب يقل حاليًا والحكومة تستهدف في عام 2030 أن يصبح لكل أسرة 2.4 طفل أى 24 طفل لكل 10 أسر.