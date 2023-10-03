جامعة بنها تحتفل بيوم التميز العلمي التاسع

احتفلت جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، بيوم التميز العلمي في دورته التاسعة بقاعة الاحتفالات الكبرى والذي يواكب احتفالات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر.

وذكرت الجامعة في بيان لها، اليوم، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم البحث العلمي وتسويق مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف البيان، أن الجامعة حريصة على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة وأن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية.

وشمل الحفل تكريم أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية، والفائزين بجوائز الجامعة التقديرية، والتشجيعية، وجائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراة ، وجائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير، وكذلك تكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي في أفضل 10 % من مجلات الفئة الأولي Q1 ط، وتكريم الفائزين بجوائز التميز الحكومي، والحاصلين على درجتي الدكتوراه و الماجستير من العاملين بإدارات الجامعة، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين أوائل كليات الجامعة لعام 2022/2023.