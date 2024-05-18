أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ويتهمون نتنياهو بمنع صفقة من أجل أهداف سياسية

تظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في شارع كابلان في تل أبيب، لمُطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بإعادة ذويهم من الأسر المُستمر منذ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، ولمدة 225 يومًا.

وقال مُمثلون عن أهالي الأسرى - حسب صحيفة (معاريف) إن عملية الجيش الإسرائيلي الآن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تعني تخلي الحكومة عن هدف إعادة الأسرى سالمين.

وأضافوا: "واضح للجميع الآن أن نتنياهو يمنع الوصول إلى صفقة من أجل أهداف سياسية.. لو طالعتم استطلاعات الرأي لوجدتم أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يفهمون ذلك. حتى هؤلاء الذين أيدوا نتنياهو في البداية يفهمون ذلك الآن. يجب عدم السماح لنتنياهو بالاستمرار في اتخاذ القرارات".

وقالوا: "نقول لـ (كابينيت الحرب) أنه يجب أن نعيد جميع الأسرى الآن.. الأحياء منهم، وأن نعيد جثث الأموات.. والطريقة الوحيدة لفعل ذلك، هي الوصول إلى صفقة.. عدم تقديم نتنياهو بديل لحكومة حماس، يعني تقوية حماس مرة أخرى".

وأضافوا، مُخاطبين جادي آيزنكوت رئيس الأركان السابق وعضو كابينيت الحرب الحالي، وكذلك بيني جانتس وزير الدفاع السابق وعضو الكابينيت الحالي: "على أعضاء كابينيت الحرب، منع التوسع في عملية رفح، وأن يدفعوا الوصول إلى صفقة الآن".. وقالوا لهما: "أنتما الآن تطبعان عملية التخلي عن الأسرى وتتعاونان بشأنها.. واجبكما أن تكشفا الحقيقة للشعب.. وهذا هو واجبكما الأخلاقي، وأن تدعوان للإطاحة بنتنياهو من السلطة، لأنه يتخلى عن الأسرى ويتركهم للموت".