مسجل خطر وراء استغلال الأطفال في التسول بالعجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (سلاح أبيض "كتر") وبصحبته عدد (3) أطفال أحداث .

وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم تعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.