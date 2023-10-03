تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد عقب انطلاق الجلسة العامة

شهدت الجلسة الافتتاحية، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤۰۹) لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

ويواصل مجلس الشيوخ جلساته غدًا الأربعاء، حيث يخصص جلسته الثالثة لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية على المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ويخصص جلسته لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، والتي ستجرى في ذات اليوم.