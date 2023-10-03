بالفيديو.. الأرصاد: أجواء خريفية وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في انخفاض درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية والأجواء خريفية في معظم المحافظات، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستستجل 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بدأت درجات حرارتها تنخفض وتكون أقل من 30 درجة مئوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الأجواء خلال الليل ستكون لطيفة وفيها بعض البرودة في معظم المحافظات، ومع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى ما بين خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري مثل شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وتابعت أن الأمطار تمتد بكميات أقل وتكون خفيفة في بعض الأماكن من محافظات جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من الصحراء الغربية، وبالتالي تستمر معنا فرص الأمطار لكنها غير مؤثرة تماما على أي أعمال الأنشطة اليومية في أي محافظة من محافظات الجمهورية.