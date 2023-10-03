السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية دون إصابات| صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأول بعد الأرضي بالعقار رقم 38 شارع سعيد عبد اللاه من شارع عدوي سليم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.
كانت البداية بتلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول بعد الأرضي بالعقار رقم 38 شارع سعيد عبد اللاه من شارع عدوي سليم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.