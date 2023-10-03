ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أضرار ومخاطر ثقب الجسم أو "البيرسينج"

بيرسينج
بيرسينج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتشر خلال السنوات الماضية موضة ثقب مناطق مختلفة في الجسم أو ما يعرف باسم "البيرسينج" وأصبح هوس لدى الكثير من الفتيات فيقمن به بشكل متكرر وبأكثر من منطقة مثلا الأذن قد يصل البعض لعمل اكثر من 5 ثقوب في الاذن الواحدة وهذا الامر بالتاكيد له مخاطر واضرار في بعض الحالات.

-أضراره:

 الحساسية المفرطة لدى بعض الأجسام التي تعاني من الحساسية من ابسط الاشياء فالمواد المصنوع منها الخامات التي توضع في الجسم يمكن ان تسبب حساسية ومشاكل.

 يسبب للأنف أو الشفاه أو الأذن إلى الإصابة بالإكزيما التلامسية، الحكة الشديدة، تقشير الجلد، احمرار الجلد، تورم الوجه، ضيق التنفس، تورم الفم، وحكة الأذن.
يمكن ان بتسبب تورم والتهاب شديد وصديد مكان الثقب يظل لفترات طويلة.

قد يتحول المكان لاكياس ملتهبة او اكياس دهنية قد لا تختفي سوى بعمليات جراحية.

يمكن في حالة عدم التعقيم الجيد والخامات الرديئة ان يصاب الشخص بعدوى مزعجة لا تختفي سوا بادوية.

 

-نصائح قبل إجرائه:

لا بد من إجراء اختبار قبل وضع البيرسينج على الفم أو الأذن أو الشفاه، من خلال وضعه على مكان آخر في الجسم، على سبيل المثال اليد، ويتم تركه عدة ساعات، وإذا تم ملاحظة وجود حساسية شديدة أو اكزيما، فلا داعي لوضعه.
العلاج في هذه الحالات يتم من خلال إعطاء المريض مضادات الهيستامين للتخفيف والتقليل من الشعور بالحكة، وكورتيزون موضعي يتم تقليله بالتدريج حتى يتم التوقف عن تناوله نهائيا، مع كريمات مرطبة.

0688B89F-7F43-4CEB-9F3E-DC82FE601F3C
0688B89F-7F43-4CEB-9F3E-DC82FE601F3C
D58F302D-99C6-4C13-877C-0EB7D8282B35
D58F302D-99C6-4C13-877C-0EB7D8282B35
E2F50908-5963-4736-9BD0-9E1206EBDED7
E2F50908-5963-4736-9BD0-9E1206EBDED7
ads
البيرسينج الحساسية المفرطة ثقب مناطق مختلفة في الجسم
ads