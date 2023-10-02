فنون الأقصر تنظم مسابقة فنية لانتصارات أكتوبر وانجازات الدولة في عهد السيسي

أعلن الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، عن تنظيم مسابقة فنية تجسد بطولات أكتوبر والملاحم التي قدمها المصريين، وإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحصل الأعمال الفائزة على جوائز مالية.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للطلاب الجدد الذي نظمته كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، اليوم الاثنين، ، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.

بدأ اللقاء، بالترحيب بالطلاب الذين حرصوا على الحضور والتعرف على الكلية وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وطاقم العمل الإداري بالكلية.

وقال عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة الأقصر، أن الكلية تحرص دائما ًعلى الاهتمام بالطلاب الجدد والقدامى وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم حتى يكونوا خريجين متميزين ويمثلوا إضافة قوية لسوق العمل.

وأضاف الدكتور أحمد محيي حمزة، وحرصنا خلال الفعالية على دعوة الطلاب للمشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة من خلال الفعاليات التي ستنظمها الكلية في هذا السياق من بينها تنظيم مسابقة فنية تجسد بطولات أكتوبر والملاحم التي قدمها المصريين، وإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أن آخر موعد لتلقى الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة هو 15 أكتوبر الجاري؛ على أن تعلن الأعمال الفائزة خلال الاحتفال التي ستنظمه الكلية بذكرى انتصارات أكتوبر في يوم 23 أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن الأعمال الفائزة ستحصل على جوائز مالية.

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