"2077" تعاون فلسطيني ألماني يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي في القاهرة للمونودراما

شهد مسرح ساحة الهناجر بأرض الأوبرا، مساء اليوم الإثنين، العرض المسرحي "2077"، للمخرج الألماني سيمون ايفيلر، ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، وسط حضور جماهيري كبير .

يناقش العرض قضية محقق شرطة، يتحدث عن المستقبل وخصوصا عام 2077، وكيف أثر الذكاء الاصطناعي على كل ما يدور حولنا، حيث يكون هناك جدار كبير يفصل منطقتين عن بعضهما بعضًا، الأولى داخل الجدار تعاني الفقر والجوع، والثانية خارجه حيث التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي".

يطرح الممثل إميل سابا تساؤلا خلال أحداث المسرحية عن هل نستطيع أن نكمل الحياة كبشر؟ أم سيكون هناك نوع آخر من الكائنات التي تصنعها البشرية؟ ومع بلوغ عام 2077 هل سيكون هناك صراع للبقاء؟ ومن سيكمل الحياة؛ البشر، أم الكائنات الجديدة التي نصنعها؟

العرض من بطولة إميل سابا، فلسطيني الجنسية، وهذا العرض إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا.

وقد انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة مساء أمس الأحد، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، وبرئاسة د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

يشارك في هذه الدورة عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، والعرض الفلسطيني الألماني، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.