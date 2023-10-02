رضا سليم يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

شارك رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت ‏مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بكدمة في الركبة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي المصغر الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة.‏

وأدى رضا سليم تدريباته مع الأهلي التي اشتملت على جانب بدني وتقسيمة الكرة، والتي ‏حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي الخاص بمباراة إنبي في نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر التي تقام مساء الأربعاء المقبل.‏

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة ‏سانت جورج، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على سانت جورج ‏بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ32.‏