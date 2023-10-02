بنك القاهرة يشارك فعاليات معرض "أهلا مدارس" للتوعية بالمنتجات والخدمات المصرفية

شارك بنك القاهرة فى معرض أهلًا مدارس خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قام البنك خلال فعاليات المعرض بالتوعية المالية والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية للعارضين والزائرين ضمن جهوده وحرصه نحو تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لكافة شرائح العملاء تحت مظلة البنك المركزي المصري.



شارك البنك بتوفير جناح داخل المعرض يتواجد فيه مجموعة من موظفى خدمة العملاء لتقديم الدعم والتوعية للزائرين والعارضين بالمنتجات والخدمات البنكية خاصةً لحسابى "وفــــر" الادخاري و"وفر" الجارى والتي تم إصدارها مجانًا، وأيضا البطاقات المدفوعة مقدمًا بجميع أنواعها وكذلك محفظة قاهرة كاش والتي توفر أكثر من 400 خدمة لتسهيل المدفوعات ومنها خدمات سداد المصروفات الدراسية للمدارس والجامعات، فضلًا عن سداد أقساط قروض بنك القاهرة والخدمات الحكومية والمدفوعات الدورية الأخرى.



كما أصدر البنك أيضًا عرض "الكاش باك" على المعاملات الشرائية من خلال البطاقات الائتمانية والمتعلقة بالمصروفات الدراسية خلال الفترة من 1 يونيو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023 التي تتم سواء من خلال نقاط البيع أو الإنترنت.