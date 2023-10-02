في ذكرى نصر أكتوبر.. أهالي دمياط يؤيدون الرئيس السيسي.. صور

احتشد الآلاف من أهالي محافظة دمياط وشباب وطلاب الكليات في جامعة دمياط، في ميدان الساعة في محافظة دمياط للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر حيث شهد الميدان توافد حشود من طلاب الكليات والأهالي من كافة أنحاء محافظة دمياط عبر مسيرات تتقدمها السيارات وتعلوها اعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما توافد الأهالي على أنغام الاغاني الوطنية والقومية حيث أحتفل الأهالي في ميدان الساعة والذي يعد أهم وأشهر ميادين محافظة دمياط.

ومن جانبه قال طلال الجمل أمين اعلام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط أن مشهد الميدان مشهد مهيب وتوافد الأهالي واختشادهم يعيد إلى الأذهان الحشود في ثورة ٣٠ يونيو وإعلام مصر والأغاني الوطنية وهو المشهد الذي يعلو فيه اسم مصر فوق أي إسم اخر.

ومن جانبها قالت إيمان الريس أمين شباب حزب حماة وطن في محافظة دمياط أن ميدان الساعة بدمياط وهو ميدان الحرية وهو الذي يتسابق إليه الأهالي في كل إحتفال وطني وقد شهد أرقام خيالية من الأهالي والشباب للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الذي هو شرف وفخر لكل مصري ومصرية.

وقالت نهلة عبد العزيز أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن في كفر البطيخ في محافظة دمياط أن مركز كفر البطيخ هو من أكثر مراكز المحافظة مشاركة في كافة الاحتفالات والمواقف الوطنية وقد شارك عشرات المئات من الأهالي وانتقلوا إلى ميدان الساعة في محافظة دمياط من أجل حضور احتفالية ذكرى النصر.

وحضر الإحتفالية في ميدان الساعة في دمياط المطربة شيماء مغربي والفنان مسلم حيث حضر الحفل حشود غفيرة من أهالي محافظة دمياط من القرى والمدن احتفالا بذكرى نصر اكتوبر وسط أجواء احتفالية وكرنفالية في ميدان الساعة أحد أشهر ميادين دمياط.

FB_IMG_1696266634736

FB_IMG_1696266632611

FB_IMG_1696266591999