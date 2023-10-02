بالصور.. الآلاف من مواطني أسوان يحتشدون بميدان الشهداء لتأييد السيسى

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حشود من مواطني أسوان للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر ولمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة.
وتجمع الآلاف من مواطني اسوان من مراكز نصر النوبة وإدفو وكوم أمبو ودراو، في الميدان حاملين أعلام مصر باللافتات وبانرات دعم وتأييد الرئيس السيسى، وإطلاق ألعاب نارية فى الهواء وفقرات فنية ومزمار بلدى بجانب الأغانى الوطنية، وحمل بعض الأطفال أعلام مصر.
وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات وعروض فنية لفرق عرب المالكي وأسوان للفنون الشعبية وفرقة الفن الفلكلورية لأبناء قبائل العبابدة والبشارية وفرقة توشكي للفنون الشعبية وبمشاركة الفنان النوبي بيبو ادم