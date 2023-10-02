ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. الآلاف من مواطني أسوان يحتشدون بميدان الشهداء لتأييد السيسى

الآلاف من مواطني
الآلاف من مواطني اسوان يحتشدون بميدان الشهداء لتأييد السيسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حشود من مواطني أسوان للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر ولمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتجمع الآلاف من مواطني اسوان من مراكز نصر النوبة وإدفو وكوم أمبو ودراو، في  الميدان حاملين أعلام مصر باللافتات  وبانرات دعم وتأييد الرئيس السيسى، وإطلاق ألعاب نارية فى الهواء وفقرات فنية ومزمار بلدى بجانب الأغانى الوطنية، وحمل بعض الأطفال أعلام مصر.

وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات وعروض فنية لفرق عرب المالكي وأسوان للفنون الشعبية وفرقة الفن الفلكلورية لأبناء قبائل العبابدة والبشارية وفرقة توشكي للفنون الشعبية وبمشاركة الفنان النوبي بيبو ادم 

IMG20231002192532
IMG20231002192532
IMG20231002192524
IMG20231002192524
IMG20231002192509
IMG20231002192509
IMG20231002192500
IMG20231002192500
IMG20231002191224
IMG20231002191224
IMG20231002191235
IMG20231002191235
IMG20231002192355
IMG20231002192355
IMG20231002192404
IMG20231002192404
IMG20231002191048
IMG20231002191048
IMG20231002191031
IMG20231002191031
IMG20231002191001
IMG20231002191001
IMG20231002190956
IMG20231002190956
IMG20231002190517
IMG20231002190517
IMG20231002190534
IMG20231002190534
IMG20231002190552
IMG20231002190552
IMG20231002190619
IMG20231002190619
IMG20231002190513
IMG20231002190513
IMG20231002190505
IMG20231002190505
IMG20231002190450
IMG20231002190450
IMG20231002190446
IMG20231002190446
IMG20231002185711
IMG20231002185711
IMG20231002185654
IMG20231002185654
ads
ذكرى نصر أكتوبر مسيرة تأييبد السيسى أخبار محافظة أسوان
ads