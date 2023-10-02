"صور" بالأعلام والأغاني الوطنية.. الآلاف بميدان سواقي الفيوم يؤيدون الرئيس السيسي

توافد الآلاف من أهالي محافظة الفيوم على منطقة ميدان السواقي بمدينة الفيوم لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الإحتفال بذكرى إنتصار حرب أكتوبر.

شهدت الاحتفالات إقامة احتفالا فنيًا كبيرًا تشدو بالأغاني وطنية حاملين علم مصر، مرددين الهتافات الوطنية والداعمة للرئيس السيسي، كما حمل أبناء المحافظة خلال الاحتفال صور الرئيس السيسي.

يذكر أن عدد من الأحزاب السياسية بالمنيا قد دعوا لتنظيم احتفالية ضخمة اليوم الإثنين في ميدان بالاس لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



قامت الأجهزة الأمنية بالفيوم بإشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم بتأمينات مشددة للحفل وانتشار أمني مكثف لحماية المواطنين والدفع بسيارات لقوات الحماية المدنية وإسعاف وفرق دعم صحي بسيارات طبيه مجهزة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين المشاركين بالحفل ودعم الرئيس السيسي.

inbound3048080404188817943

inbound4538132356074749104

inbound6462279162151623664