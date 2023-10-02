وزير التموين: سعر السكر والأرز داخل المنظومة التموينية 12.60 جنيه

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تدعم الخبز والسلع التموينية المدعمة، مشيرًا إلى أن ما قبل 2014 كان دعم الخبز 18.5 مليار جنيه، ووصل الآن إلى 91.5 مليار جنيه.

كما أضاف وزير التموين أن دعم السلع في عام 2014 كان 13.4 مليار جنيه والآن وصل إلى 36.1 مليار جنيه، مؤكدا أن الدعم تضاعف أكثر من 4 مرات خلال الـ 9 سنوات الماضية.

وأكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين، أن أسعار السكر والأرز داخل المنظومة التموينية، لم تتغيير، مشيرا إلى أن سعر كيلو السكر والأرز داخل المنظومة التموينية بلغ 12.60 جنيه، مشيرا إلى عدم حدوث تغيير في أسعار السلع التموينية.

وأكد وزير التموين أن لدينا مجمع صوامع في توشكى بـ 300ألف طن قمح، كما أن لدينا في دندرة مجمعا بـ 120 ألف طن، لافتا إلى أنه من المتوقع أن نضيف هذا العام 750ألف طن، كما أن هناك خطة مستقبلية معتمدة بحيث نصل إلى 4.8 مليون تخزين.

وأشار إلى أنه جار العمل على صومعة احتياطي استراتيجي للاستهلاك بـ 100 ألف طن، ثم مجمع صوامع مستقبل مصر في المرحلة الأولى 200 ألف طن وستصل إلى 300 ألف طن.

وقال نستهدف أن نصل إلى 5.2 مليون طن تخزين للحبوب، تعطينا 8 أشهر احتياطي، حتي يجعل مصر جاذبة لأن تكون المركز الإقليمي لتبادل الحبوب في المنطقة، وهذا مشروع تحت الدراسة.