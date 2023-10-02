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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مدرسة السعيدية بالجيزة تنظم مسيرة لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مدرسة السعيدية بالجيزة
مدرسة السعيدية بالجيزة
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نظم أعضاء هيئة التعليم وطلاب المدارس بمدرسة السعيدية، صباح اليوم، الإثنين، مسيرات بجميع مديريات تعليم محافظة الجيزة، لتأييد لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وبعد انتهاء اليوم الدراسي، انطلقت أتوبيسات من مختلف المدارس بمحافظة الجيزة متجهة إلى أمام مدرسة السعيدية، احتفالًا وتأييدًا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر في الأيام التالية:

1- انتخابات الرئاسة يوم 10 ديسمبر 2023.

2- انتخابات الرئاسة يوم 11 ديسمبر 2023.

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أعضاء هيئة التعليم وطلاب المدارس مدرسة السعيدية مديريات تعليم محافظة الجيزة لتأييد لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة انتخابات الرئاسة
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