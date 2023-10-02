في ذكرى نصر أكتوبر.. مواطنو مطروح يؤيدون ويبايعون الرئيس السيسي.. صور

شهد شارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح وميدان محافظة مطروح، اليوم الإثنين، مسيرات تأييد ومبايعة للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وكذا حفلا غنائيا نظمه حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالمحافظة، بمناسبة الذكرى ال50 لانتصارات أكتوبر المجيدة؛ وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

وشهدت مدن ومراكز محافظة مطروح مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية واستكمال مسيرة البناء والتنمية.



وطاف المشاركين الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية.

في ذكرى نصر أكتوبر.. مواطني مطروح يؤيدون ويبايعون الرئيس السيسي

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