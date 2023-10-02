حكاية وطن.. وزير الداخلية: في 2013 و2014 شهدت مصر 260 عملًا إرهابيًا

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن قبل عام 2014 كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب وأعداد كبيرة من المسجونين تمكنوا من الهروب في أحداث 2011 .

وقال توفيق في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن: "كان هناك ارتفاع في معدلات الجرائم وتضرر في مقدرات الشرطة"، موضحًا: أن قبل 2014 كان هناك انتشار للعناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني الذي حدث في 2011.

وأضاف وزير الداخلية: "في 2013 و2014 شهدت مصر 260 عملا إرهابيا استهدف كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها مقار وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، مشيرا إلي أنه كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت كل ما هو يمثل مرفق أو ممتلكات عامة.

ولفت محمود توفيق أن: "العنف الإخواني شمل التخريب والحرق وإطلاق النار العشوائي في الشوارع".