بالفيديو.. الرئيس السيسي يمازح وزير الصحة خلال "حكاية وطن"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لما تيجي تجد مستوى مش عاجبك.. أوعى تقول الحكومة بتعمل إيه وأوعى تقول وزير الصحة بيعمل إيه.. ده مش معناه إننا بنقبل التهاون.. لا، لكن أعرف إنك انت وأن بتقول اللي شايفه ده، علشان تغيره لازم تبقى مع مصر، يعني مزيد من العمل، يعني لما أغنى الناس هقدر أحسن كتير من اللي مش عاجبنا دلوقتي".

ومازح "السيسي" خلال كلمة بإحدى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الاثنين، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قائلًا: "وأنا بقولك يا خالد.. بتزعل لما أقول لك يا خالد من غير دكتور؟"، ليرد الدكتور خالد عبد الغفار: "العفو يا فندم".

وتابع الرئيس السيسي: "الحد الأقصي من طاقة العمل فى تقديري نتيجة الظروف التي لا نستطيع تلبيتها، أعترف كدولة وحكومة لا تستطيع توفير رقم مناسب لكل من يعمل فى كل قطاعات الدولة على رأسها التعليم والصحة”، معقبا: “أما تيجي تجد مستوي مش عاجبك أوعي تقول الحكومة بتعمل إيه".

وأردف: "الدكتور خالد عبد الغفار من الناس الشاطرين، كان بيجي يعرض عليا وهو وزير التعليم العالى وكان شاطر جدا، عنده قدرة على تسويق فكرته جيدا، وبقول بالأفكار.. مادام لقيت الزميل اللي معايا بيقول هياخد دعم أقصى ما عندي، لأنها في النهاية لصالح البلد".

وأوضح: "أوعوا تفتكروا ده ممكن يتغير بإنك تهدها، اللي انت شايفه ده مش هيتغير إلا بالعمل والكفاح والصبر ويمكن يكون الحرمان كمان، كل المستشفيات الكبيرة اللي إحنا عملناها بما فيهم المدينة الطبية بمعهد ناصر، بنعرضها للقطاع الخاص، إحنا هنشتري منهم الخدمة بتاعتهم وهما هيديروها لصالح فئات داخل مصر وخارج مصر".