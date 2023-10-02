ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة حيث أسفرت الحملة عن ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وعلى الفور قامت اللجان التفتيشية بتحرير محاضر بالنيابة بالوقائع المرصودة والمخالفات وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الغذاء والتي تكفل بدورها تحقيق أهداف الهيئة فيما يخص الأغذية والأماكن الخاصة بها وإعدام ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وفي السياق ذاته شدد المحافظ على متابعة كافة المنشآت الغذائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية للمخالفات التي تم رصدها، وفي حال تكرارها أثناء مراحل التفتيش التالية يتخذ على الفور الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون المتبع.

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ،كما أشارت المهندسة حنان عامر أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء أمن.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب "٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤" أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).