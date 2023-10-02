السودان الأولى عالميا في استقبال صادرات الصناعات الغذائية المصرية

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، برئاسة المهندس هاني برزي ، في تقرير له اليوم ، عن أهم إنجازات القطاع خلال فترة تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر ، في الفترة من 2014 ، و حتي ال8 أشهر الأولي من العام الجاري .

بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الثمانية الاولى من عام 2023 ، فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 352 مليون دولار وبنسبة نمو 191% وقيمة نمو 231 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 279 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، فلسطين في المركز الثالث بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 31%، ليبيا بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 26%، أمريكا بقيمة 157 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، الأردن بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 6%، اليمن بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 19%، إيطاليا بقيمة 121 مليون دولار ونسبة نمو 68%، العراق بقيمة 118 مليون دولار ونسبة نمو 23%، الجزائر بقيمة 104 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، الامارات العربية المتحدة بقيمة 96 مليون دولار ونسبة نمو 8%، هولندا بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 6%، الصين بقيمة 93 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، إسبانيا بقيمة 77 مليون دولار ونسبة نمو 65%، ألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 74 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 352 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 231 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 121 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 49 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 41 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 168 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 30 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 118 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، الصومال بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة 13 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.

وبالنسبة لاهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر الثمانية الأول من عام 2023 في المركز الأول، جاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 363 مليون دولار، الدقيق و النشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 336 مليون دولار، سكر و جلوكوز و لاكتوز بقيمة 320 مليون دولار، الفراولة المجمدة بقيمة 260 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 166 مليون دولار، بسكويت و محضرات أساسها الحبوب بقيمة 136 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 134 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 128 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 115 مليون دولار، عصائر بقيمة 113 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات 104 مليون دولار، خمائر بقيمة 93 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 84 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 80 مليون دولار تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 74 مليون دولار، .... وغيرها من المنتجات.